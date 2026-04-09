iPhone 17 Pro Max захватил 5% мирового рынка смартфонов

Apple продолжает усиливать позиции на глобальном рынке: по итогам четвёртого квартала 2025 года сразу пять моделей компании вошли в десятку самых продаваемых смартфонов. Абсолютным лидером стал iPhone 17 Pro Max — он не только возглавил рейтинг, но и в одиночку занял заметную долю мировых продаж.

Сразу три первых места достались Apple. На вершине — iPhone 17 Pro Max, следом идут iPhone 17 и iPhone 17 Pro. В топ-10 также удержались модели предыдущего поколения: iPhone 16 занял четвёртую строчку, а iPhone 16e — восьмую. При этом ожидаемый iPhone Air в рейтинг не попал.

Главным конкурентом Apple остаётся Samsung. Южнокорейский бренд сумел закрепиться в списке с четырьмя устройствами — в топ вошли модели Galaxy A56, A36, A07, а также флагман Galaxy S25. Китайские производители представлены значительно скромнее: единственным участником стал Redmi A5 от Xiaomi, занявший девятое место.

По данным аналитиков Counterpoint Research, на десятку самых популярных смартфонов пришлось сразу 23% всех мировых продаж в четвёртом квартале. Причём один только iPhone 17 Pro Max обеспечил около 5% рынка — редкий показатель даже для флагманов.

На этом фоне рынок меняется: цены на бюджетные смартфоны других брендов стремительно растут, сокращая разрыв между массовым сегментом и премиальными устройствами.