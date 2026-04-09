Китай пробурил самый глубокий лед Антарктиды

42-я антарктическая экспедиционная группа Китая успешно завершила уникальное испытание бурения горячей водой через ледяной щит, достигнув глубины 3413 метров. Это не только новый национальный рекорд, но и превзошло предыдущий мировой результат в 2540 метров, сообщает Синьхуа.

По словам Го Цзинсюэ, руководителя группы по изучению подледниковых озер и старшего инженера Китайского института полярных исследований, работа проводилась у подледникового озера Цилин, расположенного примерно в 120 километрах от станции Тайшань. Ледяной покров над озером превышает три километра, а условия — экстремальные: низкие температуры, высокое давление и полная темнота

«Бурение здесь представляет собой передовой рубеж исследований, позволяя изучать древние изменения климата, границы жизни и расширять человеческие знания», — подчеркнула Го.

Горячая вода вместо механических буров

В отличие от традиционных механических буров, которые продвигаются через лед физическим сверлением, технология горячей воды использует высокотемпературную жидкость под давлением, чтобы растопить лед и создать скважину. Этот метод позволяет пробивать километровый слой льда за день, при этом минимизируя риск загрязнения подледниковых озер.

«Горячее бурение открывает доступ к ключевым точкам, таким как подледниковые озера, шельфовые ледники и подледниковые скальные слои», — объяснил Ли Бин, профессор Китайского университета геологических наук и участник экспедиции.

Он добавил, что технология обеспечивает высокую скорость, точность и безопасность, что особенно важно для проведения исследований в полярных условиях.

Полярная логистика и командная работа

Успешное бурение — результат комплексной подготовки. Материалы доставлялись по морскому льду и внутренним водным маршрутам, оборудование собиралось и тестировалось на месте, а каждый этап бурения тщательно контролировался, включая мониторинг возможного загрязнения. В составе группы было 28 человек из девяти ведущих университетов и научных институтов Китая.

Новый рекорд и перспективы

Достижение позволяет Китаю проводить бурение более чем на 90% антарктического ледового покрова, а также на всех арктических ледниках. Скважина в Цилине открывает путь к непосредственному изучению воды и осадков со дна озера, что поможет понять историю климата, экосистемы изоляции и потенциальные формы жизни в экстремальных условиях.

«Мы создали условия для наблюдений, которые будут поддерживать будущие исследования подледниковых озер и расширят наши возможности в полярной науке», — отметил Чжан Нань, профессор Цзилиньского университета.

Научная ценность и глобальный контекст

Подледниковые озера Антарктики остаются одними из самых загадочных экосистем планеты. Их изучение позволяет ученым реконструировать прошлые климатические изменения и понять, как живые организмы могут адаптироваться к экстремальным условиям.

Используемая технология бурения горячей водой сегодня считается ведущей в мире для доступа к глубоким слоям ледяного щита и подледниковым структурам. Она открывает возможности для безопасного отбора проб и исследования древней среды, оставаясь при этом экологически чистой.

«Это не просто технический успех, — подчеркнул Ли Бин. — Мы получаем доступ к ранее недоступным глубинам, что позволит изучать ледяной щит и его озера без риска загрязнения или разрушения экосистемы».

Результаты экспедиции подчеркивают важность интеграции современных технологий и междисциплинарного подхода в изучении полярных регионов и показывают, что Китай занимает ведущие позиции в международной полярной науке.