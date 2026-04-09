Эксперт назвал амбиции людей «ключевой» причиной полетов на Луну

Эксперт назвал амбиции людей «ключевой» причиной полётов на Луну
Речь идёт о желании «выходить за пределы».
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился космический инженер, основатель сообщества «Объединенные космосом» Илья Овчинников.
«Когда первый раз летали на Луну, все были очень романтизировано настроены. Но когда уже несколько полётов совершили, все превратились в очень прагматическое общество, когда сказали: «Ладно, на Луну слетали. А дальше что?» Могли бы появиться какие-то инвесторы, которые могли бы вкладываться в эту историю и технологию. Это всегда ожидаемый трансфер технологий из пилотируемой программы. В сельское хозяйство могло бы перейти что-то, условно, связанное с системой жизнеобеспечения, зондирование Земли из космоса — то, с чем спутники помогают. Но здесь больше об амбициях людей. То, что человечество может и хочет выходить куда-то за пределы. Это ключевое».
Ранее космонавт Максим Сураев призвал дождаться возвращения корабля Orion для оценки успешности полёта. Экипажу предстоит сложнейший этап — прибытие на Землю.