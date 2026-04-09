В Англии обнаружена утраченная "Мария Магдалина" Рафаэля

В мире искусства произошло грандиозное открытие: в Англии была обнаружена картина "Мария Магдалина", авторство которой приписывают Рафаэлю Санти. Это открытие поставило под сомнение подлинность произведения из собрания Галерея Палатина, которое долгое время считалось работой Пьетро Перуджино.

Находка, сделанная в Англии, веками оставалась незамеченной из-за ошибочной атрибуции и технических вмешательств: оригинальная деревянная основа картины была скрыта под более поздними слоями краски. Лишь современное исследование, опубликованное на платформе Open Science, позволило установить возможное авторство этой картины. Ученые использовали комплексный подход, включающий химико-физические анализы и архивные изыскания.

Главным доказательством стали документы из архивов герцогов Урбино. В них упоминается картина "Мария Магдалина" Рафаэля, которая исчезла после смерти Франческо Мария II делла Ровере.

Инфракрасная съемка выявила, что на английской картине есть исправления, характерные для оригинала: изменения в деталях лица и композиции. Во флорентийской работе таких следов нет, что указывает на возможную копию. Также отличается техника: в английской версии слои краски тонкие и почти незаметные, тогда как во флорентийской мазки более грубые.

Сравнение двух картин выявило и ряд композиционных несоответствий. В английском варианте вуаль органично продолжается по линии руки, тогда как во флорентийском - этот элемент выглядит размытым и неясным. Еще одной важной деталью стала надпись "S. Maria Madalena". Использование разговорного языка вместо латинского выглядит нетипично для произведения высокого Возрождения и может свидетельствовать о более позднем происхождении.

Если выводы исследователей подтвердятся, это открытие может привести к пересмотру атрибуции одного из ключевых произведений Галерея Палатина и в значительной степени изменить представление о наследии Рафаэля.