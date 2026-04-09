В РФ онлайн-сервисы начали предупреждать об ошибках при включенном VPN

Популярные в РФ онлайн-сервисы, среди которых есть приложения ритейлеров, маркетплейсов и заведений общепита, теперь предупреждают россиян о возможности сбоев при включенном VPN и иных средств обхода блокировок, передает РИА Новости.

Агенство уточняет, что граждане могут видеть сообщения типа "У вас включен VPN? Лучше его отключить, чтобы приложение работало стабильно" или "Из-за включенного VPN могут быть ошибки!".

Так, приложение сети кофеен "Шоколадница" предупреждает, что нужно временно выключить VPN, чтобы избежать непредвиденных ошибок.

В начале месяца стало известно, что Минцифры провело совещание с руководителями крупных российских интернет-площадок, на котором попросило их ограничить доступ на платформы для пользователей с включенными VPN-сервисами с 15 апреля.

В противном случае компаниям пригрозили исключением из белых списков, если они в них есть, и другими санкциями.