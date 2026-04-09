Дуров рассказал, кто пытается захватить контроль над Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Евросоюз в попытках усилить слежку в соцсетях и установить контроль над его мессенджером. По его словам, свои действия Брюссель оправдывает через подконтрольные НПО и СМИ.

Дуров в своем канале указал на организацию AI Forensics, которую финансирует Джордж Сорос и которая работает по контракту с Еврокомиссией. Он заявил, что эта структура утверждает, будто Telegram представляет проблему, потому что пользователи могут обсуждать контент из других соцсетей, в том числе в приватных группах.

В подтверждение предприниматель опубликовал скриншот статьи государственного издания France24. Он отметил, что «безумный нарратив этой "неправительственной" организации распространяется глобалистскими изданиями (El País, Der Spiegel, Wired) и AFP», а затем копируется «свободной» французской прессой, включая Le Parisien, 20 Minutes, Ouest-France и Le Figaro.