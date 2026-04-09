Опасность вспышки от смартфона оценили

Вспышка от камеры смартфона может нанести вред устройству из-за перегрева. На это обратило внимание издание BGR.

Журналисты медиа заметили жалобы пользователей смартфонов, которые рассказали, что из-за вспышки камеры их аппарат повредился. Оказалось, что встроенный в телефон фонарик может перегреться от длительной работы и нанести вред гаджету. Специалисты изучили отзывы и оценили опасность от вспышки как не очень вероятную, но все равно имеющую место.

Так, на Reddit нашли тред двухмесячной давности, в котором пользователь телефона Google Pixel 10 Pro XL рассказал, что забыл выключить фонарик на своем аппарат. Спустя время он почувствовал едкий запах дыма и обнаружил, что из-за перегрева немного оплавилась линза вспышки. «Эта штука очень сильно нагревается», — предупредил других владельцев девайсов автор.

«Возможно, на ваш случай распространяется гарантия», — отметил комментатор под ником AbjectFee5982, намекая, что подобные истории случаются нечасто. «Только Google мог испортить элементарную, но уже решенную функцию», — заметил wankthisway. Пользователь под ником TuTenkahman рассказал, что раньше смартфоны были защищены от подобного ущерба — фонарик автоматически выключался спустя пять минут работы.

