В Тихом океане обнаружен неопознанный организм

Исследователи, изучая глубины от 4534 до 9775 метров, обнаружили в Тихом океане неопознанный организм во время двухмесячного рейса исследовательского судна DSSV Pressure Drop. Об этом сообщили в издании Biodiversity Data Journal.

Глубоководная камера запечатлела организм, который ведущие мировые эксперты не смогли классифицировать. При этом за экспедицию ученые зарегистрировали 108 различных обитателей, и большинство из них были распознаны, однако это существо стало исключением.

— Дважды мы снимали медленно скользящее животное, которое так и не смогли с уверенностью отнести ни к одному типу. Некоторые считали, что оно похоже на голожаберных моллюсков, другие — на морских огурцов, но никто не мог прийти к единому мнению, — говорится в материале.

Ранее команда научно-исследовательского судна Института океана имени Шмидта нашла в Южном океане недалеко от Сандвичевых островов колоссального кальмара. Морского обитателя заметили на глубине около 600 метров.

В марте 2025 года во время проведения рыболовной экспедиции рыбаки выловили со дна Марианской впадины любопытное существо: оно имело полностью прозрачное тело, украшенное узорами и мерцающими вставками. Исследователи пришли к выводу, что организм имеет отличные от известных видов характеристики, что может означать новое открытие в сфере океанологии.