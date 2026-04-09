Для космонавтов предложили ввести новую специализацию

Накануне 65-летнего юбилея полета в космос Юрия Гагарина представители «Роскосмоса» и ученые обсудили возможность подготовки для новой Российской орбитальной станции (РОС) нового типа космонавтов — космонавтов-ученых.

6 апреля на конференции в Институте космических исследований РАН «Наука на пилотируемых орбитальных станциях» состоялось обсуждение того, кто должен в идеале заниматься наукой на новой космической станции РОС. Представители Ракетно-космической корпорации «Энергия» — генеральный конструктор Владимир Соловьев и главный эксперт РКК Александр Калери заявили собравшимся, что для постановки современных исследований на борту РОС отрасли необходимо в дополнение к имеющимся классам, космонавтам-испытателям и космонавтам-исследователям, готовить новое поколение — космонавтов-ученых.

Космонавт-испытатель — это универсал, который готовится в первую очередь для транспортно-технического обеспечения космического комплекса и обслуживания станции, космонавт-исследователь должен быть более ориентирован на исследовательскую работу, но с присутствующей долей универсализма в его подготовке. Что касается нового класса космонавтов, это, по словам Владимира Соловьева, должны быть люди, которые могут проводить очень серьезные и сложные исследования на борту.

Главный эксперт РКК «Энергия» летчик-космонавт Александр Калери пояснил алгоритм, по которому последнее время строилась работа экипажа российского сегмента МКС:

«Доставили аппаратуру, установили, включили, выполнили сеанс по инструкции, выключили и убрали на хранение. Это скорее просто обслуживание научной аппаратуры, чем интеллектуальная работа. Но сейчас самое время задуматься, как нам сделать новый шаг и получить новое качество».

По словам эксперта, если раньше у «Роскосмоса» был опыт использования на борту не только космонавтов-испытателей, но и космонавтов-исследователей, сегодня в штатном расписании отряда Центра подготовки космонавтов (ЦПК) есть только должность космонавта-испытателя.

«Подготовка к научной программе осуществляется по остаточному принципу, — говорит Калери, — приоритеты расставлены по-другому. Главное — это обслуживание станции».

Причиной тому, по словам Александра Юрьевича, являются сильно ограниченные ресурсы на станции, как человеческие (на российский сегмент отправляют сейчас только трех человек), так и энергетические — в российском сегменте МКС имеется мощность до 3 кВт, с которой «трудно сделать что-то серьезное». Нужны также более доступные каналы связи, вычислительные возможности, необходимые для работы современного оборудования.

Но это сейчас, на МКС. На новой, проектируемой пока станции РОС можно будет, по словам эксперта, увеличить численность экипажа до четырех членов, введя специалистов более узкого профиля. Мощность на РОС будет уже более 50кВт, что позволит после доставки на орбиту научно-энергетического, базового, шлюзового и хотя бы одного целевого модулей примерно к середине 2030-х годов развернуть на орбите современную лабораторию.

Отметил Александр Юрьевич также и необходимость снижения требований по здоровью для космонавта-ученого, у которого не будет возможности так заниматься, как делают это космонавты-испытатели:

«Мы считаем, что это (снижение требований) можно будет достичь совершенствованием транспортных средств для доставки ученых на орбиту и возвращения. К примеру, если сейчас при спуске на корабле «Союз-МС» космонавты могут испытывать перегрузку от 4 g при управляемом спуске и до 8 g при баллистическом спуске, а в некоторых случаях, например, при аварийном спуске с высоты 170 км, может возникать и критическая перегрузка до 22 g, то на разрабатываемом новом пилотируемом транспортном корабле (ПТК) у нас будет управляемый спуск не более 5 g, в случае аварии — до 12–14 g».

Калери также отметил, что работа ученого в космосе должна обязательно вестись без отрыва от основного места работы. В противном случае при больших сроках подготовки ученый может потерять свою квалификацию.

Впрочем, присутствующий на конференции заместитель по научно-исследовательской и испытательной работе командир отряда космонавтов госкорпорации «Роскосмос» Андрей Бабкин не во всем согласился с предложением из РКК «Энергия». Он подчеркнул, что в отряде космонавтов уже сейчас достаточно очень компетентных космонавтов, кандидатов наук, которые «горят наукой», и расширенной классификации «космонавта-исследователя» для проведения экспериментов на борту вполне достаточно.

«Разве можно подготовить космонавта-ученого по одному его направлению? — задает вопрос Бабкин. — А остальные семь-восемь научных направлений будут страдать?»

Противоречие, по словам представителя отряда космонавтов ЦПК, состоит еще и в том, что «Роскосмосу» сейчас не требуются даже те же самые космонавты-исследователи, не говоря уже об ученых:

«Мы пытались в 2024 году возобновить подготовку космонавтов-исследователей, но из «Роскосмоса» к нам пришло письмо, в котором было написано, что в связи с созданием РОС, проведением монтажных и прочих работ присутствие исследователей в течение первых нескольких лет не представляется возможным. Так что надо сначала создать станцию...»

В целом-то вышло, что никто по большому счету не против ученых на борту, вопрос только в уровне их специализации и в сроках появления новой станции. Обсудили специалисты также и возможную длительность научных экспедиций. По словам тех, кто ратует за введение должности космонавт-ученый, для того чтобы тем не выпадать из своего научного графика, можно организовывать короткие экспедиции посещения, какие организовывали для туристов.

Однако с этим не согласился присоединившийся к дискуссии директор ИКИ РАН Анатолий Петрукович:

«Я затрудняюсь придумать такую научную задачу, которая могла бы быть решена за 10 дней. Первые два дня вы будете приходить в себя, последние два дня — собираться. Плюс починка чего-нибудь...»

По его словам, речь может идти все-таки о нескольких месяцах пребывания ученых на борту.

Кстати, в конце дискуссии научный руководитель ИКИ РАН Лев Зеленый сообщил, что узнав о введении новой специализации для космонавтов, к нему уже успели подойти несколько молодых сотрудников и попросили записать их на подготовку.