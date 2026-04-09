Apple заняла половину топ-10 самых продаваемых смартфонов в мире

Компания Apple усилила позиции на глобальном рынке смартфонов по итогам четвертого квартала 2025 года. Устройства бренда заняли пять из десяти мест в рейтинге самых продаваемых моделей, сообщает 9to5Mac со ссылкой на исследование Counterpoint Research.

Первые три позиции рейтинга заняли iPhone 17 Pro Max, базовый iPhone 17 и компактный iPhone 17 Pro. В топ-10 также вошли устройства предыдущего поколения — iPhone 16 (4-е место) и iPhone 16e (8-е место), тогда как iPhone Air не попал в десятку.

Samsung заняла четыре позиции за счет устройств линеек Galaxy A и S, включая Galaxy A56 (5-е место), Galaxy A36 (6-е место), Galaxy A07 (7-е место) и Galaxy S25 (10-е место).

Наконец, девятое место закрепилось за дешевым Redmi A5 от Xiaomi.

По оценкам аналитиков, на десятку самых популярных моделей пришлось около 23% мировых поставок смартфонов в отчетный период. При этом доля iPhone 17 Pro Max составила порядка 5% глобального рынка.

В течение 2025 года Apple демонстрировала устойчивую динамику, регулярно занимая верхние строчки рейтингов. При этом iPhone 16 стал единственным устройством компании, входившим в топ-10 по итогам каждого квартала года.

