Ученый рассказал, чем грозит отключение всех спутников Земли

Практически все системы в современном мире зависят от спутников, находящихся на орбите Земли.

Ведущий научный сотрудник отдела космической баллистики и математической обработки данных ИКИ РАН Натан Эйсмонт объяснил, что произойдет на Земле, если все спутники отключатся.

— Дело в том, что мы перешли тот рубеж, за которым современная цивилизация невозможна без использования космических аппаратов, спутников Земли, — отметил он.

По словам ученого, отключение космических аппаратов повлияет не только на удобства человека, но и на функционирование городов, экономику и даже медицину.

Без спутников перестанут работать навигаторы, светофоры, системы управления движением, банковские операции и многое другое. Также человечество лишится мобильной связи, интернета и телевидения, рассказал Эйсмонт.

Особую опасность это представляет для медицины. По словам специалиста, телемедицинские сервисы перестанут функционировать, а во время операций возможны критические сбои из-за потери связи и доступа к данным.

— Авиация тоже в значительной мере зависит от навигации. Сейчас навигация без использования спутниковых средств практически невозможна, — уточнил специалист.

Ученый добавил, что без космических аппаратов сельское хозяйство не сможет планировать сев и сбор урожая. Также людям не удастся прогнозировать погоду, фиксировать лесные пожары и другие природные явления, передает Пятый канал.

