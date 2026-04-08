ИИ от Google в поисковике генерирует миллионы ошибок в час

Функция "Режим ИИ" (AI Overviews) в поисковой системе Google может генерировать значительное число некорректных ответов, несмотря на высокий общий уровень точности. К такому выводу пришли журналисты The New York Times по итогам совместного тестирования со стартапом Oumi.

Работающий на базе ИИ Gemini инструмент демонстрирует точность порядка 90%. При этом даже относительно небольшой процент ошибок при масштабах поискового трафика трансформируется в десятки миллионов некорректных ответов ежедневно.

Для оценки качества работы "Режима ИИ" использовался бенчмарк SimpleQA от OpenAI, включающий более 4 тыс. вопросов с проверяемыми ответами, а также собственные инструменты анализа Oumi. По данным тестирования, при использовании модели Gemini 2.5 точность составляла около 85%, тогда как после перехода на Gemini 3 показатель вырос до 91%.

В ходе исследования были выявлены случаи некорректной агрегации информации из источников. В одном из примеров система неверно определила дату преобразования дома Боба Марли в музей, несмотря на наличие корректных данных в первоисточниках, что указывает на проблемы с интерпретацией и выбором фактов.

В Google оспорили выводы исследования. Представитель компании Нед Адрианс заявил, что используемый бенчмарк SimpleQA может содержать ошибки и не отражает реальные пользовательские сценарии. По его словам, более релевантной метрикой является тест SimpleQA Verified с меньшим, но тщательно проверенным набором вопросов. Кроме того, в компании считают, что методология исследования не учитывает специфику реальных поисковых запросов.