SanDisk представила скоростную SD-карту на 2 ТБ за 157 тысяч рублей

Компания SanDisk представила профессиональную карту памяти Extreme Pro UHS-II 2TB емкостью до 2 ТБ стоимостью $2000 (около 156,6 тыс. руб.). Об этом сообщает "Хабр".

Карта поддерживает скорость последовательного чтения до 310 МБ/с и записи до 305 МБ/с, что соответствует стандарту UHS-II и обеспечивает примерно двукратный прирост производительности по сравнению с решениями предыдущего поколения. Это делает ее пригодной для задач с высокой нагрузкой на запись данных.

Устройство позиционируется для профессионального использования: съемку видео в формате 8K и высокоскоростную серийную фотосъемку. Также заявлена повышенная надежность: карта имеет степень защиты IP68 и устойчива к воздействию пыли, воды и механическим повреждениям, включая падения с высоты до 6 метров.

Несмотря на развитие более быстрых накопителей, таких как карты с интерфейсом PCIe и NVMe, большинство цифровых камер по-прежнему используют формат SD, что поддерживает спрос на подобные продукты.

Эксперты отмечают, что рост стоимости памяти на фоне дефицита компонентов стимулирует производителей смещать фокус в сторону премиального сегмента, где более высокая маржинальность позволяет компенсировать увеличение производственных затрат.