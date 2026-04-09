Обнаружен «почти невесомый» газовый гигант размером с Юпитер

Международная группа астрономов открыла экзопланету TOI-7169 b - газовый гигант, раздутый до полутора юпитерианских радиусов при массе втрое меньше Юпитера. Планета расположена в 1477 световых годах от Земли и относится к редкому классу "раздутых горячих юпитеров". Ее существование подтвердили данные телескопа TESS и последующие наземные наблюдения методом спектроскопии.

Название класса вполне оправданно. При радиусе в 1,475 юпитерианского масса планеты составляет лишь 0,41 массы Юпитера - иными словами, это гигантский, но крайне разреженный газовый шар. Оборот вокруг родительской звезды TOI-7169 она совершает всего за 3,44 земных суток, находясь от нее на расстоянии 0,043 астрономической единицы, что разогревает атмосферу примерно до 1357 °C. Горячими юпитерами принято называть газовых гигантов с орбитальным периодом менее десяти дней - TOI-7169 b укладывается в треть этого порога.

Отдельного внимания заслуживает звезда TOI-7169, вокруг которой вращается планета: ее химический состав отличается аномально низким содержанием металлов. Газовые гиганты на столь коротких орбитах у подобных звезд встречаются крайне редко, и именно это делает систему особенно интересной для дальнейшего изучения.