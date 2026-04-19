Что на самом деле уничтожило цивилизацию царя Миноса и при чем тут лабиринт минотавра

В далеком прошлом на острове Крит процветала минойская цивилизация — та самая, чей царь Минос заточил минотавра в лабиринте. Но в какой-то момент, примерно в 1500 году до н.э., она просто исчезла. Портал livescience.com попытался разобраться, что с ней произошло.

Минойская цивилизация получила имя от британского археолога сэра Артура Эванса, раскопавшего руины Кносса в начале XX века. Эванс назвал цивилизацию в честь царя Миноса, который, по легендам, правил Критом и построил лабиринт, где был заточен минотавр. Минойцы процветали в бронзовом веке и славились дворцами, украшенными на морской мотив.

Чтобы выяснить, что произошло с минойцами, ученым нужно определить, что собой представляла их цивилизация — иначе ее не отличить от микенской, процветавшей на Крите после 1500 года до н.э. Микенцы жили в материковой Греции; их общество превозносило воинов, и оно вдохновило не только эпические поэмы Гомеры, но и религии, чьи божества были похожи на поздних богов Олимпа. Микенцев также иногда расценивают как самых ранних греков.

Отличать и определять эти цивилизации ученым приходится по материальной культуре. Например, роскошную гробницу воина высокого ранга, найденную в Греции, датировали примерно 1500 годом до н.э. Но он был похоронен на материке, где, как считается, жили микенцы. Так кем в итоге был воин: микенцев или минойцем? Подобные категории существуют лишь в современности, и историкам уже не узнать, как он идентифицировал себя.

Но одна вещь после этой даты все-таки поменялась — язык. Минойцы пользовались двумя нерасшифрованными письменностями: линейным письмом А и критскими иероглифами. А микенцы — линейным письмом Б, которое кодировало греческий язык. Если использовать постепенное вымирание минойского языка как маркер культуры, то он был потерян по мере того, как вторжение грекоговорящих людей со временем изменило комплекцию культуры.

Хотя «захват» культуры микенцами вполне вероятен, есть и другой возможный сценарий. Культурные перемены могли быть и внутренними конкретно для Крита, поскольку жители острова не были однородной группой. Микенцы интегрировали элементы минойской культуры в свою, и наоборот.

Но другие специалисты не согласны с этой теорией, поскольку у минойцев были достаточно продвинутые технологии, чтобы защититься от возможного вторжения. Возможно, переломным моментом для цивилизации стало извержение Теры — островного вулкана, находящегося в 110 километрах к северу от Крита. Он мог нанести большой ущерб минойской цивилизации, уничтожив корабли и нарушив работу торговых маршрутов.

Наконец, последний вариант наименее драматичен — может, минойская цивилизация никогда и не подходила к формальному концу. Как и большинство древних комплексных обществ, оно просто эволюционировало во что-то более современное. Генетические исследования показывают, что гены минойцев по-прежнему живы: их потомки живут как на Крите, так и в других частях света.