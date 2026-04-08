Ученые сделали неожиданное открытие о самом древнем осьминоге

Pohlsepia mazonensis, найденная в США в формации Мэзон-Крик и датируемая возрастом около 310 млн лет, с 2000 года считалась древнейшим представителем восьмируких головоногих. На отпечатке различались тело, плавники, чернильный мешок и даже следы щупалец. Эта находка стала эталоном для генетиков, калибровавших по ней эволюционные модели, передает Naked Science.

Однако международная группа ученых из Великобритании, Германии, Франции и Швейцарии перепроверила окаменелость с помощью современных неразрушающих методов. Используя мультиспектральную визуализацию, микрокомпьютерную томографию и синхротронную микрорентгенофлуоресценцию, исследователи выявили анатомические детали, скрытые от глаз.

Главная нестыковка обнаружилась в радуле — хитиновой зубчатой терке для соскабливания пищи. У Pohlsepia в каждом ряду насчитывается 11 зубов, тогда как у современных и вымерших осьминогов — семь или девять. Зато у наутилоидей их 13, что и позволило переклассифицировать находку.

Синхротронный анализ также показал, что пятно, принимаемое за чернильный мешок, оказалось сгустком пирита и глины, а в предполагаемых глазах не нашли следов пигментных гранул. По мнению авторов, древний наутилус погиб, выпал из раковины, а его разлагающиеся мягкие ткани окаменели в виде бесформенного комка.

Теперь Pohlsepia mazonensis лишается статуса отдельного вида и переводится в синонимы наутилуса Paleocadmus pohli. Это возвращает возникновение осьминогов в мезозойскую эру и исправляет ошибку, искажавшую эволюционные модели более 20 лет.