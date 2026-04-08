В Африке обнаружили каменоломню возрастом 220 000 лет

Международная группа исследователей под руководством ученых из Тюбингенского университета (Германия) представила доказательства того, что ранние представители нашего вида осознанно и целенаправленно добывали камень для орудий гораздо раньше, чем считалось прежде.

Находки на палеолитическом объекте Джоджоси (Jojosi) в Южной Африке показывают, что уже 220 тысяч лет назад люди совершали специальные экспедиции к месторождениям, а не просто подбирали камни по пути. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Промышленная зона плейстоцена

Ранее в научном сообществе доминировало мнение, что древние охотники-собиратели палеолита пополняли запасы сырья эпизодически, совмещая это с поиском пищи или миграциями. Однако стоянка Джоджоси меняет это представление. Здесь археологи обнаружили следы масштабной добычи роговика — мелкозернистой метаморфической породы, идеально подходящей для изготовления острых инструментов.

«Мы нашли тысячи свидетельств обработки камня: от протестированных на прочность блоков до мельчайших чешуек — отходов производства, а также ударные камни-отбойники», — поясняет доктор Мануэль Вилл с кафедры ранней предыстории Тюбингенского университета.

Характер находок уникален: на месте практически отсутствуют готовые изделия и следы долговременного проживания. Это указывает на то, что люди приходили сюда исключительно ради добычи качественного камня. Они немного обрабатывали породу, забирали заготовки с собой и уходили.

100 тысяч лет планирования

Благодаря методу люминесцентного датирования ученые установили, что «карьер» эксплуатировался на протяжении колоссального промежутка времени: как минимум со 110 000 до 220 000 лет до н.э. Такая преемственность говорит о том, что знания о ценном ресурсе передавались из поколения в поколение.

Археологическая зона в восточной части ЮАР представляет собой эрозионные овраги, обнажившие пласты хорнфелса. Концентрация находок в культурных слоях поражает: от 200 тысяч до 2 миллионов фрагментов на кубический метр. Чтобы не упустить ни одной детали, исследователи просеивали весь извлеченный грунт.

3D-пазлы древности

Особую ценность представляют результаты работы аспиранта Гюнтера Мёллера, которому удалось собрать 353 фрагмента в так называемые «рефиты» (если говорить просто: ученые берут тысячи найденных на раскопках осколков камня и пытаются сложить их обратно друг с другом, чтобы восстановить исходный блок породы). Эти «трехмерные пазлы» позволяют буквально восстановить последовательность ударов древнего мастера и понять, какую форму имело орудие до того, как его унесли со стоянки.

По словам президента Тюбингенского университета, профессора Карлы Полльманн, находки в Джоджоси обнажают корни человеческой способности к долгосрочному планированию. Выбор конкретного сырья и организация специализированной деятельности вне жилых зон доказывают, что столь сложные когнитивные способности Homo sapiens развились уже тогда.