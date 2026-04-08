Туалет починили, но проблемы остались: что творится на «лунном» корабле

Туалет на борту капсулы «Орион», который отправился в космос в рамках лунной миссии 1 апреля, привлек к себе пристальное внимание — и не только потому, что стал первым подобным устройством, покинувшим околоземную орбиту, передает space.com.

У четырех членов экипажа возникли проблемы с удалением накопившейся мочи в открытый космос — система не справляется с обратным ходом. Кроме того, из туалета идет странный горелый запах, происхождение которого в Центре управления полетами пока не выяснили.

На пресс-конференции 7 апреля руководитель миссии Рик Хенфлинг заверил, что туалет работает, а проблема заключается в опорожнении резервуара — сливное отверстие оказалось меньше ожидаемого. Изначально предполагалось, что вентиляционное сопло забито льдом, но нагрев и разворот «Ориона» к Солнцу не помогли. Теперь специалисты склоняются к химической реакции, из-за которой в сточных водах образуется мусор, забивающий фильтр.

Окончательно разобраться в неисправности получится только после возвращения корабля на Землю. «Орион» с астронавтами Ридом Вайзманом, Виктором Гловером, Кристиной Кох и Джереми Хансеном приводнится у побережья Сан-Диего вечером 10 апреля. Миссия «Артемида-2» стала первым пилотируемым полетом за пределы низкой околоземной орбиты со времен «Аполлона-17» в 1972 году.