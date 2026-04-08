Изображения ракет и портрет Гагарина покажут на телебашнях 12 апреля

Телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) включат тематическую подсветку в День космонавтики.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"На Останкинской телебашне [в Москве] до 12 апреля пройдет "Неделя космоса". Гостей ожидает насыщенная программа, включая тематический поздравительный ролик на медиафасаде. Изображения первого в мире космонавта Юрия Гагарина, ракеты "Восток", обратный отсчет и знаменитое "Поехали!" покажут на телебашнях в Кызыле, Симферополе, Твери и Улан-Удэ. В Воронеже на медиафасад башни выведут лозунг "Королев. Гагарин. Космос. Мы первые!", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что космические аппараты на фоне звездного неба, взлетающие ракеты, парад планет и Млечный путь появятся на световых панно высотных объектов РТРС в Астрахани, Братске, Великом Новгороде, Грозном, Казани, Костроме, Назрани, Нальчике, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Сочи, Тамбове, Твери, Челябинске, Черкесске и Ярославле.

"На благовещенской башне бегущей строкой запустят надпись "Амурская область - космическая". В Новосибирске на медиафасаде отобразятся фотографии Юрия Гагарина и почетного жителя города, Героя России - космонавта Анны Кикиной. Часть визуального сценария телебашни Нижнего Новгорода будет посвящена нижегородскому радиоастроному Всеволоду Троицкому", - добавили в пресс-службе.

Также световые шоу пройдут на высотных объектах РТРС в Биробиджане, Майкопе, Оренбурге, Пензе, Перми, Санкт-Петербурге, Саранске, Смоленске, Якутске и других городах.