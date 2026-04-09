НПО Лавочкина приступило к разработке новых луноходов

НПО имени Лавочкина работает над проектами новых луноходов и подвижных станций, пишет ТАСС со ссылкой на программу «Вести». Все особенности, полученные при эксплуатации первых советских аппаратов, теперь используют при проектировании шасси. Накопленный опыт поможет лучше учитывать рельеф и препятствия на поверхности Луны.

«Луноход-1» и «Луноход-2» работали на спутнике Земли в начале 1970-х. С тех пор знаний о лунной поверхности стало намного больше. Сейчас инженеры применяют эти данные, чтобы сделать новые колёсные платформы более надёжными и проходимыми.

Работа ведётся в рамках подготовки к будущим российским миссиям. Сроки запуска и конкретные характеристики аппаратов пока не раскрываются. Новость прозвучала на Неделе космоса, приуроченной к 65-летию полёта Гагарина.