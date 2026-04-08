YouTube-каналы подали в суд на Apple

Три YouTube-блогера подали коллективный иск против Apple. Они утверждают, что техногигант незаконно скачал миллионы видео с YouTube, чтобы обучать на них свои модели ИИ.

Истцы — h3h3Productions (а также H3 Podcast и H3 Podcast Highlights), MrShortGame Golf и Golfholics. В иске, поданном в федеральный суд Калифорнии, говорится, что Apple «намеренно обошла» защиту YouTube от автоматического скачивания видео и «существенно на этом заработала».

Авторы каналов утверждают, что в «научных работах Apple есть указания на то, что их ролики использовались для обучения ИИ». Они называют действия компании не просто незаконными, а «бессовестной атакой на сообщество создателей контента». По мнению истцов, авторы видео не получают никаких отчислений, хотя именно на их материале строится «многомиллиардная индустрия генеративного ИИ».

Истцы требуют судебного запрета и компенсации — как для себя, так и для всех других блогеров американского YouTube, чьи видео могли быть использованы подобным образом.