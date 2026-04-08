Изображение Иисуса на плащанице поставило ученых в тупик

Итальянский физик Паоло Ди Лаззаро потратил пять лет на попытки воспроизвести отпечаток тела, видимый на Туринской плащанице, пишет британский таблоид Daily Mail. Эта реликвия считается погребальным саваном, в который было завернуто тело Иисуса Христа после его смерти на кресте и воскресения; христиане верят, что на ткани остался его лик.

Исследователи направляли интенсивные импульсы ультрафиолетового света на чистую льняную ткань, аналогичную плащанице. Это привело к изменению химической структуры внешних волокон, окрасив их в бледно-желтый цвет.

Несмотря на успех в создании небольших участков с характерным для плащаницы изменением цвета, команда пришла к выводу, что воссоздание полного изображения человеческого тела выходит за рамки возможностей современных технологий.

Их расчеты показали: чтобы получить изображение в полный рост, потребовался бы колоссальный выброс ультрафиолетовой энергии за чрезвычайно короткий промежуток времени. Мощность такого импульса должна быть намного выше той, которую способны генерировать существующие лазерные системы, подчеркивает Daily Mail. Результаты исследования недавно комментировал библеист Джереми Джонстон, заявивший, что этот процесс потребует необычайных затрат энергии.

«Паоло объяснил мне: чтобы изменить химический состав тонкой льняной ткани и оставить такой отпечаток, потребовалось бы 34 триллиона ватт энергии, высвобожденных за одну сороковую миллиардную долю секунды. На Земле просто нет такой мощности», - подчеркнул Джонстон.

Туринская плащаница была впервые представлена публике в 1350-х годах, когда она была выставлена на всеобщее обозрение в небольшой церкви в Лире, деревне на севере Франции. Возраст ткани, определенный радиоуглеродным анализом в 1988 году, совпадает с первым документально зафиксированным упоминанием плащаницы - 1353 год.

Однако позже были опубликованы несколько исследований, подвергавших критике результаты датировки. Один из ученых проанализировал химический состав ткани и предположил, что образцы, снятые для радиоуглеродного анализа, были взяты не с основной ткани, а с заплат, наложенных во время починки плащаницы. Также эксперты предположили, что ткань плащаницы могла быть покрыта более молодыми веществами.

Ди Лаззаро опубликовал свое исследование в 2010 году, заявив, что его лаборатория имеет более чем тридцатилетний опыт изучения взаимодействия ультрафиолетового излучения с различными материалами, включая металлы, пластмассы и ткани. Исследования ученых показали, что ультрафиолетовое излучение воздействует только на внешнюю поверхность материалов, а не проникает глубоко внутрь.

Когда ультрафиолетовое излучение попадает на льняную ткань, оно поглощается самыми верхними молекулярными слоями волокон. Это изменяет химическую структуру только на поверхности, без сгорания или нагревания ткани.

Ученые считают, что эта поверхностная реакция важна, поскольку изображение на Туринской плащанице затрагивает только внешние волокна. С 2005 года команда ученых проводила многократные испытания, используя льняную ткань, сотканную в период с 1930 по 1950 год, которая никогда не подвергалась стирке или химической обработке. Ди Лаззаро заявлял, что изображение на Плащанице обладает характеристиками, которые невозможно воспроизвести доступными сегодня техническими средствами. Он называл это «вызовом современной науке».