В Кремле высказались о нормализации работы интернета

Профильные службы нормализируют работу интернета и VPN-сервисов в стране.

© Вечерняя Москва

С таким заявлением в среду, 8 апреля, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы знаем, что наши соответствующие службы занимаются нормализацией работы интернета, — приводит его слова ТАСС.

Также он отметил, что какие-либо заключения по ограничениям работы интернета и VPN в России должны давать специалисты.

Два дня назад произошло масштабное нарушение работы российского сегмента интернета (Рунета). Сбои произошли в работе практически всех основных сайтов Рунета во всех возможных отраслях. Одновременно сбои начались в работах приложений банков, компьютерных игр и сервисов для них, «Госуслугах», нейросетях и даже в приложениях, работу которых ограничил Роскомнадзор, например Discord.

Также в ряде СМИ сообщали, что власти могут организовать «белые списки» для домашнего интернета. Сейчас такая технология действует только в отношении мобильного интернета. Однако в «Ростелекоме» сообщили, что отключение интернета с сохранением доступа лишь к «белому списку» возможно только по решению уполномоченных органов и исключительно для мобильного интернета.

31 марта провайдеры на юге России заявили, что оставят для домашнего интернета сервисы исключительно из «белого списка» только в случае решения Министерства цифрового развития и Роскомнадзора.