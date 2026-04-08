Сколько дублеров было у Юрия Гагарина и как сложилась их судьба

Для первого полета в космос у Юрия Гагарина был не один, а сразу два дублера из отряда космонавтов. Хорошо известно, что основным был Герман Титов. Именно он в скафандре сопровождал Гагарина вплоть до самого старта корабля "Восток-1" 12 апреля 1961 года. Титову разрешили снять "амуницию" только тогда, когда Гагарин уже находился внутри корабля. Но мало кто знает, что был еще назначен резервный космонавт - Григорий Нелюбов. И он тоже провожал первого космонавта к стартовой площадке. Только без скафандра.

Если бы понадобилось, каждый из них готов был в любой момент занять место в космическом корабле.

Главный конструктор Сергей Королев не сомневался: будущего первого космонавта нужно искать среди летчиков-истребителей. Отбирали здоровых мужчин до 30 лет, ростом не выше 170 см и весом до 70 кг. Все эти требования были продиктованы размерами "Востока" и ограниченной ракетной мощностью.

После собеседований и медицинских обследований из 3461 кандидата осталось всего двадцать. А 27 декабря 1960 года приказом Главкома ВВС была утверждена лидирующая шестерка: капитаны Быковский, Николаев и Попович, старшие лейтенанты Гагарин, Нелюбов и Титов.

Николай Каманин, помощник главкома ВВС по космосу, записал в своем дневнике: ближе к дате первого полета в "шестерке" все более или менее определились. В качестве лидеров были выбраны два главных претендента - Герман Титов и Юрий Гагарин. Но даже за неделю до старта руководство сомневалось, кого выбрать.

Говорят, психологи отряда космонавтов с самого начала отмечали разницу в характерах Гагарина и Титова. Юрий - более уравновешенный, спокойный. Герман - более импульсивный. Каманин, в свою очередь, отмечал, что более сильным кандидатом выглядит Титов, причем по многим параметрам.

Почему же тогда космонавтом № 1 стал Гагарин? В своей книге "Дорога в космос" Юрий Алексеевич рассказывал: "Он (Герман Титов. - Прим. "РГ") был тренирован так же, как и я, и, наверное, способен на большее. Может быть, его не послали в первый полет, приберегая для второго, более сложного".

Действительно, в августе 1961-го, через четыре месяца после легендарного полета Гагарина, на орбиту отправился и Титов. Он первым в мире провел в космосе больше суток. Сделал семнадцать оборотов вокруг Земли и пролетел более 700 тысяч километров, доказав, что человек может жить и работать в невесомости.

Так, Сергей Королев хотел, чтобы во время полетов космонавты делали киносъемки. Поэтому в комплект оборудования корабля для Германа Титова включили профессиональную 35-мм кинокамеру "Конвас". Пленка получилась удачной. Одним из важнейших экспериментов был… сон в невесомости. Спать полагалось строго по графику - между 18:30 и 2:00. Но на "Востоке-2" не оказалось будильника, и Титов проспал до 2:35, что вызвало настоящую панику в Центре управления полетами.

На Землю Герман Степанович докладывал, что чувствует себя хорошо. Однако на самом деле испытывал дискомфорт, тошноту и головную боль при резких поворотах. Про "звездную" форму болезни движения тогда мало что знали. На Госкомиссии он не стал скрывать правду о своем самочувствии, понимая, насколько важна эта информация для подготовки будущих полетов.

"Титов очень переживал, что ему не довелось стать первым в истории человеком, полетевшим на орбиту Земли, - рассказывал известный режиссер-документалист Юрий Сальников, автор фильмов о космонавтике. - Довелось слышать, как однажды, когда его назвали "вторым советским космонавтом", Герман Степанович произнес: "Я не второй космонавт, я - первый человек, который выполнил длительный космический полет!".

Конечно, он мечтал еще раз полететь в космос. Утверждают, что точку в космической карьере Титова поставила трагическая гибель Юрия Гагарина, его близкого друга. Рисковать народным достоянием в лице космонавта № 2 Политбюро не рискнуло…

А вот судьба резервного космонавта Григория Нелюбова, который шел третьим на полет после Гагарина и Титова и о котором наверняка сегодня мало кто знает, сложилась совершенно драматично. Как говорили, он погорел на кружке пива. Однако, по словам космонавта Бориса Волынова, единственного ныне здравствующего из первого отряда, все было куда сложнее.

"У Гриши подкачало здоровье: у него, к сожалению, была неудача сначала на центрифуге, а потом в термокамере, - поделился с "РГ" Борис Валентинович. - В термокамере он потерял сознание на моих глазах. При температуре 80 градусов отсидел 50 минут, больше не выдержал. Это для медиков серьезно. И он перестал котироваться как очередник. А потеря статуса играет большую роль. Влияет на психику. И, я думаю, после этого он себе начал разрешать некоторые вещи. Выпили-то они немного. Но Нелюбова и еще двоих зацепил патруль, дошло до скандала. Все это выскочило на самый верх. Там врубили с ходу, и возврата уже не было".

После отчисления из отряда Григорий Нелюбов служил на Дальнем Востоке. Тяжело переживал срыв космической карьеры. Надеялся, что его вернут в отряд. Надежды не оправдались, начались проблемы с алкоголем. "Резервный космонавт" трагически погиб под колесами поезда.

Но был и еще один - "наземный" - дублер Юрия Гагарина, о котором вообще мало кому что было известно даже в то время, - это Сергей Нефедов. Член уникального отряда испытателей, который был создан почти на восемь лет раньше, чем отряд космонавтов.

В закрытом постановлении Совмина СССР от 24 октября 1952 года говорилось: "Создать специальную команду испытателей для испытания костюмов, скафандров, одежды и разработки других вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности и работоспособности экипажей самолетов с большими скоростями и высотами". Подпись - Сталин.

Зачем это было нужно? При подготовке полетов в космос ученым важно было понимать, как поведет себя человеческий организм в самых экстремальных условиях и как можно его надежно защитить. Испытатели "примеряли" на себя все суперперегрузки, гипокинезию, резкие перепады давления, запредельные температуры, вибрации и шумы, ионизирующие излучения, длительную изоляцию в сурдокамере... Проще сказать, через что они не прошли.

Испытатель Сергей Нефедов по росту и весу был один в один с Юрием Гагариным. Именно c Нефедова лепили форму для космического скафандра "под Гагарина". Обмотали всего гипсом, даже лицо. Как рассказывал сам Сергей Павлович, это была долгая и изматывающая процедура.

"Не случайно его называют "космонавтом номер ноль", - говорит председатель коллектива ветеранов испытателей Государственного научно-исследовательского испытательного института авиационной и космической медицины (ГНИИИ АиКМ) и ЦПК им. Ю.А. Гагарина Владимир Щербинский. - При испытаниях в барокамере - макете корабля "Восток" - сержант провел в этом скафандре больше десяти суток. Температура доходила до +80 по Цельсию! Испытатель доказывал, что человек может выжить даже при таких условиях. И в том же макете он сутками находился в позе эмбриона. Сначала пять дней, потом две недели, потом месяц".

Рассказывают, Нефедова после отсидки в скафандре специально "подложили" в госпиталь, где проходила обследование первая звездная шестерка. Сергей Королев хотел, чтобы космонавты, без лишних глаз и ушей, как можно подробнее узнали о деталях обеспечения жизнеспособности космического полета. Чтобы у них не было никаких сомнений в успехе.