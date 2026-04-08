IT-эксперт отметил стремление Telegram выполнять требования РКН

Мессенджер «идёт навстречу» ведомству в вопросе блокировки запрещённых в РФ ресурсов. При этом государство намерено иметь доступ к данным пользователей платформы. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился главный редактор интернет-издания «Рунет», директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков. «Telegram уже давно блокирует различные страницы по требованию Роскомнадзора, это сложившаяся практика самого мессенджера, и она никак не влияет на то, является ли он заблокированным или запрещённым в России. Они продолжают идти навстречу Роскомнадзору. Складывается ощущение, что здесь стороны больше в лице государства хотят получить больше возможностей в части поиска административных ресурсов, поиска блокировок различных ресурсов и так далее. И в том числе хранить данные россиян на территории Российской Федерации. Это делается как раз для того, чтобы узнавать, кто скрывается за тем или иным каналом». Ранее сообщалось, что Telegram за сутки заблокировал более 100 тыс. каналов и групп. Также с начала 2026 года мессенджер заблокировал почти 12 млн групп и каналов. Из них 154,798 тыс. были закрыты за распространение материалов сексуального характера, 53,939 тыс. — за призывы к насилию и террористическую пропаганду.