В ноутбуках Apple выявили ошибку, проявляющуюся раз в 50 дней

При непрерывной работе компьютеры Apple могут сталкиваться с критическим сбоем сетевых функций. Об этом сообщает Tom's Hardware со ссылкой на экспертов компании Photon.

Проблема была выявлена в процессе эксплуатации серверов на базе Mac, используемых для мониторинга сервиса iMessage. На определенном этапе часть компьютеров переставала подключаться к сети, несмотря на отсутствие каких-либо видимых проблем и ошибок.

Подробный анализ показал, что причиной является переполнение внутреннего счетчика времени tcp_now в ядре XNU. Этот параметр отслеживает время работы TCP-стека в миллисекундах и достигает предельного значения спустя примерно 50 дней. При достижении лимита возникает ошибка обработки временных меток.

В результате TCP-стек постепенно заполняется неосвобожденными временными портами, что приводит к невозможности установления новых соединений и фактической остановке сетевой активности. Скорость деградации зависит от интенсивности трафика, однако в серверных сценариях проблема проявляется достаточно быстро.

На текущий момент основным способом устранения сбоя остается перезагрузка системы, что может быть проблематичным для критически важных сервисов. Ожидается, что Apple внесет исправления в будущих обновлениях операционной системы macOS.