В правительстве назвали число россиян, пользующихся ИИ

Сервисами на базе искусственного интеллекта (ИИ) пользуются более 20 млн россиян.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках пленарной сессии на международной конференции Data Fusion, передает РИА Новости.

«Миллионы граждан у нас пользуются сервисами, связанными с искусственным интеллектом. По оценкам крупнейших компаний, эта цифра составляет более 20 миллионов человек», — сказал он, отметив, что затраты бизнеса на внедрение и применение ИИ-технологий в прошлом году превысили 250 млрд рублей.

По его словам, технологии ИИ развиваются в стране крайне динамично, и если в 2025 году власти обсуждали перспективы применения ИИ, то сейчас эти технологии активно применяются.

В РАН считают, что ВВП России может к 2030 году вырасти за счет ИИ на 11,2 трлн руб.

До этого сообщалось, что специалисты Института искусственного интеллекта Университета Иннополис разработали систему бесконтактного автоматического взвешивания свиней на базе компьютерного зрения.