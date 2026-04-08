Samsung поднимет цены на свои смартфоны

Samsung подняла цены на девять смартфонов серии Galaxy F и Galaxy M в Индии. Это уже четвертый пересмотр цен с начала года, сообщает портал SamMobile.

Уведомления о поднятии цен были направлены локальным ритейл-партнерам. Повышение коснулось как базовых, так и средних конфигураций популярных устройств, включая Galaxy F06, F07, F36, F70E, а также Galaxy M06, M07, M17, M17E и M36. В зависимости от модели и объема памяти рост цен составил порядка $5–20.

Официальные причины корректировки не раскрываются. В числе вероятных факторов участники рынка называют удорожание ключевых компонентов, в частности модулей памяти и других комплектующих.

Ожидается, что на этом фоне Samsung может пойти на стимулирующие меры в среднем сегменте. Рассматривается возможность введения скидок на модели Galaxy A37 и Galaxy A57, спрос на которые оказался под давлением из-за восприятия завышенной стоимости.

Кризис памяти связан с резким ростом спроса на высокопроизводительную память, необходимую для обучения и работы крупных ИИ-моделей. Производители вроде Samsung и SK Hynix не смогли полностью покрыть спрос, что привело к дефициту и росту цен на компоненты.