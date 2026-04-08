Топ-менеджер портала «Рамблер» рассказала об эффективном взаимодействии бизнеса и ИИ

Нейросети в управлении: перемены, которые нельзя игнорировать.

© Андрей Парежев

7 апреля 2026 года в XVI Российском форуме по управлению интернетом (RIGF–2026) приняла участие Вероника Колодько, управляющий директор портала Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co). Мероприятие объединило на одной площадке представителей государства, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения будущего глобальной сети.

Спикер выступила в рамках сессии «ИИ как триггер слома привычных процессов: что он меняет уже сегодня и как изменит управление, экономику и общество к 2035 году». Участники дискуссии пришли к выводу, что ИИ – это реальность, которую надо принять и найти ей место: например, использовать как инструмент для развития и принятия решений.

Вероника Колодько, управляющий директор портала «Рамблер»:

«Мы применяем ИИ для построения продуктовых гипотез, чтобы учитывать потребности человека и делать сценарии его взаимодействия с сервисами полезными и понятными. Это требует перестройки всех внутренних производственных процессов. Например, мгновенный тест на “синтетических” пользователях – точном отражении реальной целевой аудитории – позволяет в моменте понять, насколько текст редактора решает задачу читателя. Это значительно экономит время и средства: не нужно выходить “в поля”, достаточно одного дня для получения информации по дальнейшей проработке. Такой уровень применения ИИ помогает бизнесу понимать, что он создает и для чего».

По мнению Колодько, стратегическое планирование на несколько лет вперед для ИИ – это пока несколько амбициозная задача, которая, однако, скоро сможет стать доступной.

В обсуждении также приняли участие генеральный директор АНО «ЦТИИ НЕЙРОЛАБ», исполнительный директор Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) Вячеслав Береснев, руководитель направления «Искусственный интеллект» департамента развития технологий и программ ДПО инновационного центра «Сколково» Евгений Осадчук, директор по цифровому развитию ТАСС Кирилл Сидоров, управляющий директор, начальник Центра реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО «Сбербанк» Михаил Сквирский. Модератором дискуссии выступил директор Центра стратегической аналитики и больших данных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Константин Вишневский.

Форум RIGF–2026 – площадка для диалога о развитии цифровой инфраструктуры, кибербезопасности, правовых аспектах работы с данными и новейших технологиях.