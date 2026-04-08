Telegram заблокировал более 100 тыс. каналов и групп за сутки

Администрация Telegram за 7 апреля заблокировала по всему миру более 100,719 тыс. каналов и групп, нарушивших политику сервиса, передает ТАСС.

С начала года в мессенджере заблокированы свыше 11,932 млн групп и каналов.

За последние семь дней там ограничили доступ более чем к 512 тыс. каналов и групп. Самый крупный случай массовой блокировки зафиксирован 1 января 2026 года – тогда были заблокированы почти 543 тыс. групп и каналов.

В марте мессенджер ограничил доступ к более 100 тыс. сообществ, нарушивших правила платформы.