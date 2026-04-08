Неандертальцы 40 тысяч лет назад уже проводили погребальные обряды

Неандертальцы, жившие около 40 тысяч лет назад, могли преднамеренно хоронить своих умерших. К такому выводу пришли исследователи, изучившие останки на знаменитом археологическом памятнике Ла-Ферраси на юго-западе Франции. Результаты работы опубликованы в Journal of Archaeological Science (JAS).

На месте были найдены скелеты восьми человек — взрослых, детей, младенцев и плодов. Долгое время внимание ученых сосредотачивалось на двухлетнем ребенке, известном как Ла-Ферраси 8. Исследования последних лет показали, что он был преднамеренно похоронен в вырытой яме головой на восток. Аналогичная ориентация наблюдалась у нескольких других скелетов, включая Ла-Ферраси 1 — один из наиболее полных скелетов взрослого неандертальца, найденных в Европе.

Проблемой оставалась точная датировка. Ранее радиоуглеродное исследование Ла-Ферраси 1 давало широкий диапазон — от 32 до 52 тысяч лет. В новом исследовании ученые провели радиоуглеродное датирование костей животных из того же слоя, где был найден Ла-Ферраси 1.

«Результаты показали возраст от 42 610 до 39 830 лет, что почти совпадает с возрастом Ла-Ферраси 8. Это подтверждает, что оба индивида жили примерно в одно время и могли придерживаться одинаковых погребальных практик», — объяснили ученые.

Эти захоронения относятся к шательперронской культуре, связанной исключительно с поздними неандертальцами Западной Европы. Хотя первые свидетельства похоронных обрядов неандертальцев известны с Ближнего Востока более 100 тысяч лет назад, в Европе они получили распространение только на последних этапах существования вида.

Исследователи отмечают, что результаты показывают: в Ла-Ферраси все возрастные группы могли быть похоронены с соблюдением определенных правил, что указывает на наличие социально-культурных традиций и заботу о умерших у последних неандертальцев.