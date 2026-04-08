Раскрыт дизайн металлического смартфона Xiaomi со встроенным вентилятором

Xiaomi раскрыла дизайн будущего смартфона Redmi K90 Max, опубликовав официальные рендеры, демонстрирующие внешний вид модели и акцентирующие внимание на системе охлаждения. Об этом сообщает ITHome.

Смартфон получил прямоугольный блок камер, из-за чего устройство напоминает iPhone 17 Pro и Xiaomi 17 Pro. Модуль разделен на две секции: в одной размещены две камеры и вспышка, в другой — круглая решетка активной системы охлаждения с вентилятором диаметром 18,1 мм. Корпус устройства выполнен из алюминия. На текущий момент представлена лишь версия в сером цвете.

За производительность смартфона будет отвечать флагманский чип MediaTek Dimensity 9500. Также известно, что Redmi K90 Max оснастят экраном с частотой обновления 165 Гц и защищенным от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69 корпусом.

Отдельный акцент производитель делает на системе охлаждения: компания заявляет шестилетнюю гарантию на износ кулера, а также пожизненное сервисное обслуживание, включая чистку.

Точная дата презентации пока не раскрывается. Отмечается лишь, что устройство полноценно покажут в апреле с компактным планшетом Redmi K Pad 2 и другими новинками. Не исключено, что Redmi K90 Max выйдет на глобальный рынок под брендом Poco.