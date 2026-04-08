Wi-Fi может шпионить за вами: новая угроза от хакеров
Домашний Wi-Fi оказался в центре масштабной киберугрозы. Российские хакерские группы начали кампанию по взлому роутеров, через которые проходит интернет-трафик пользователей, сообщает американский TechCrunch.
Эксперты поясняют, что злоумышленники используют слабые места в популярных моделях устройств. После взлома они меняют настройки сети, в том числе DNS, и незаметно перенаправляют пользователей на поддельные сайты.
Такие страницы выглядят как привычные сервисы, поэтому пользователи вводят свои логины и пароли, не подозревая о подмене. Эти данные сразу оказываются у атакующих.
Кроме того, взломанный роутер открывает доступ ко всей домашней сети. Под угрозой оказываются смартфоны, ноутбуки и другие подключенные устройства.
По оценкам специалистов, атака затронула тысячи устройств по всему миру. Среди целей — не только крупные организации, но и обычные пользователи.
Эксперты «Центральной Службы Новостей» отмечают, что причина уязвимости кроется в устаревших прошивках. Многие не обновляют роутеры годами, из-за чего даже известные уязвимости остаются актуальными.
В результате привычный домашний интернет может стать каналом для утечки личных данных без каких-либо заметных признаков.