Космонавт рассказал, когда Россия сможет оказаться на Марсе

В «Роскосмосе» допустили полёт россиян на Марс в течение 50 лет
Такой прогноз сделал начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов «Роскосмоса» Олег Кононенко.
«За это время скорее всего, будем на Марсе и, может быть, долетим до пояса астероидов», — уточнил он в интервью РИА Новости.
Как ранее сообщал экс-глава госкорпорации Юрий Борисов, за полвека человечество разработает необходимые технологии, а также создаст и испытает ракеты, позволяющие сократить время полёта. По его словам, для освоения дальнего космоса планируется использовать российский ядерный буксир «Зевс», прототип которого рассчитывают создать к 2030 году.