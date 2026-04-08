Цены на отечественное ПО растут быстрее ожиданий рынка и бизнеса

В начале 2026 года стоимость отечественного программного обеспечения заметно увеличилась: по оценкам представителей IT-компаний и интеграторов, в первом квартале цены оказались на 10–20% выше, чем за тот же период годом ранее. При этом в отдельных сегментах рост оказался еще более ощутимым. Речь идет прежде всего о нишевых продуктах, решениях в области информационной безопасности и инфраструктурном софте, где из-за ограниченного числа поставщиков ценники в ряде случаев поднялись вплоть до 30%. Если говорить о более массовых категориях, то базовые программные продукты подорожали примерно на 10–15% с учетом лицензий и технической поддержки, тогда как сложные и дефицитные решения прибавили в цене в диапазоне 15–25%. Подобные оценки дают сразу несколько участников рынка («СКБ Контур», К2Тех и др.), и их мнения в целом совпадают.

Основными причинами удорожания участники отрасли называют совокупность макроэкономических и отраслевых факторов. Среди них — общий инфляционный фон, сохраняющаяся на высоком уровне ключевая ставка ЦБ, изменения налоговой нагрузки, а также рост спроса на отечественные IT-решения. Дополнительное давление на цены оказывает увеличение затрат на персонал: разработчики становятся дороже, что напрямую влияет на себестоимость продуктов. В некоторых сегментах ситуацию усугубляет слабая конкуренция, позволяющая поставщикам более свободно пересматривать прайс-листы. При этом сами заказчики оказались в более жестких условиях: требования к проектам усилились, а доступные бюджеты, напротив, сократились.

Отдельно отмечается, что часть компаний повысила цены заранее, закладывая в них потенциальные риски. Осенью активно обсуждалась возможность отмены ряда налоговых льгот, что сформировало так называемый эффект «инфляции ожиданий». В результате некоторые вендоры предпочли не ждать изменений и заранее скорректировали стоимость своих продуктов. Тем не менее существенного скачка цен удалось избежать благодаря сохранению ключевых преференций, в частности льготы по НДС для программного обеспечения, включенного в реестр Минцифры.

На сегодняшний день в этом реестре числится около 20 тысяч IT-компаний. Получение соответствующего статуса дает бизнесу заметные налоговые преимущества: освобождение от уплаты НДС, сниженный налог на прибыль — 5% вместо стандартных 25%, а также уменьшенные страховые взносы. Кроме того, еще в 2023 году крупнейшие игроки отрасли договорились о добровольном сдерживании роста цен. В рамках подписанной хартии они обязались повышать стоимость своих продуктов не выше уровня инфляции плюс 15% ежегодно.

В профильном министерстве подчеркивают, что делают ставку на саморегулирование рынка, считая его в большинстве сегментов достаточно конкурентным. При этом власти не исключают, что при необходимости могут быть задействованы дополнительные меры воздействия.

Параллельно с ростом цен на программное обеспечение значительно подорожало и серверное оборудование. В частности, стоимость оперативной памяти за 2025 год в отдельных случаях увеличилась более чем в два раза — до 130%. Эксперты объясняют это глобальными процессами: производственные мощности все активнее переключаются на выпуск компонентов для инфраструктуры искусственного интеллекта, что приводит к дефициту комплектующих для традиционных IT-задач.

Так как центры обработки данных используют те же критичные элементы, ресурсы перераспределяются в пользу более прибыльных проектов, связанных с ИИ. Это усиливает дефицит на рынке и дополнительно разгоняет цены. В результате операторы дата-центров сталкиваются с ростом издержек сразу по нескольким направлениям: дорожает оборудование, увеличиваются тарифы на электроэнергию, а также растут расходы на строительство новых объектов. Уже сейчас часть компаний вынуждена пересматривать тарифы, и, по оценкам участников рынка, этот процесс будет продолжаться.

Несмотря на это, развитие инфраструктуры не останавливается, хотя темпы могут несколько замедлиться. Высокий спрос на мощности сохраняется: значительная доля площадей в новых дата-центрах арендуется еще до завершения строительства. Одновременно с этим около пятой части коммерческих ЦОДов, построенных 10–15 лет назад, нуждаются в ускоренной модернизации, поскольку у них одновременно устарели как IT-оборудование, так и инженерные системы.