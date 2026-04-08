Мошенники начали продавать россиянам космос

Мошенники в преддверии Дня космонавтики активно пытаются нажиться на интересе к космической отрасли, предлагая поддельные билеты на экскурсии на космодромы, осколки метеоритов и онлайн-курсы «подготовки космонавтов». Об этом рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков.

По его словам, продажа поддельных билетов на экскурсии в закрытые космические объекты является наиболее популярной мошеннической схемой.

«Мошенники создают фальшивые сайты, предлагающие «уникальные туры» с посещением секретных объектов и встречей с космонавтами», - пояснил член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России.

Иван Курбаков также отметил, что мошенники предлагают приобрести и «космические сувениры», уверяя, что это подлинные детали кораблей, метеориты, и даже «сертифицированные» образцы лунного грунта.

«Особенно изощренные аферисты создают поддельные сертификаты подлинности от якобы авторитетных научных организаций», - заявил юрист.

Также доверчивым россиянам предлагают пройти онлайн-курсы «подготовки космонавтов» с выдачей фальшивых дипломов или принять участие в «научной конференции».

Напомним, что День космонавтики отмечается в России 12 апреля. Впервые его отпраздновали в 1962 году, ровно через год после первого полета человека в космос, который совершил Юрий Гагарин. В 2025 году в День космонавтики в российских школах вместо звонков звучали фрагменты популярных песен о космосе.