Мошенники начали продавать россиянам космос

В преддверии Дня космонавтики резко активизировались мошенники, предлагающие билеты на экскурсии по объектам, связанным с освоением космоса, — например, на космодромы или в Центр управления полётами. Кроме того, они активно продают якобы метеориты, детали космических кораблей и онлайн-курсы по подготовке космонавтов и астронавтов.

О схемах, которые эксплуатируют повышенный интерес к космической теме перед 12 апреля, рассказал РИА Новости член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

Как отметил юрист, для продажи экскурсий на различные объекты — например, космодромы или в Центр управления полётами — злоумышленники используют фальшивые сайты. Через них они предлагают билеты на несуществующие или недоступные мероприятия.

Эту схему мошенники используют уже давно. Чаще всего она встречается в инвестиционном мошенничестве, но нередко применяется и для продажи различных товаров, особенно перед праздниками, а также при аренде недвижимости и бронировании отелей. Помимо прямой кражи денег, злоумышленники нередко собирают персональные и платёжные данные пользователей.

Мошенники стали активнее выманивать потенциальных жертв на встречи

По словам Ивана Курбакова, ещё одна популярная схема связана с продажей метеоритов, лунного грунта и фрагментов космических аппаратов. Некоторые такие «товары» даже сопровождаются «сертификатами» якобы от имени научных учреждений, однако на деле эти документы изготовлены мошенниками. В результате покупатель получает подделку — обычный кусок металла или земной минерал.

Заметное место, как предупреждает юрист, занимают и фальшивые образовательные программы. В частности, мошенники продают онлайн-курсы «подготовки космонавтов» с выдачей поддельных дипломов. Также встречаются случаи продажи платного участия в якобы научных конференциях на космическую тематику.