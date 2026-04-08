США в рамках миссии «Артемида-2» впервые за последние пятьдесят лет запустили пилотируемый космический корабль к Луне. Полет займет около десяти дней, за это время экипаж корабля должен облететь спутник Земли и вернуться обратно. Как отметили китайские журналисты, пока все следили за американской миссией, неожиданные новости начали поступать из России.

© ФедералПресс

«В то время как NASA потратило 20 миллиардов долларов на лунную программу «Артемида», пока китайский аппарат «Тяньвэнь-3» готовился доставить образцы с Марса на Землю, а Индия планировала свою миссию «Чандраян-5» – из России поступили новости, которые застали всех врасплох», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.

В статье говорится, что обострение геополитической ситуации в мире привело к усилению соперничества сверхдержав в освоении космоса. Если раньше многие космические инициативы осуществлялись в рамках международного сотрудничества, то теперь страны все чаще реализуют их в одностороннем порядке. На этом фоне сообщения, поступившие из России, вызвали удивление. Появилась информация о возможном приглашении со стороны России Соединенных Штатов, Китая и Индии к совместным исследованиям Луны и Марса.

Представители медиа КНР выразили удивление, отметив, что никто не ожидал одновременного приглашения от Владимира Путина в адрес Китая, США и Индии. Учитывая приближающееся завершение проекта Международной космической станции и растущее восприятие космоса как новой сферы соперничества великих держав, значимость данного события трудно переоценить, подчеркнули китайские журналисты.

Ранее КНР сообщала о российском прорыве в разработке плазменного двигателя, который, по предварительным данным, способен сократить время полета до Марса всего до одного-двух месяцев. Несмотря на то, что технология, вероятно, еще требует доводки, ее потенциальное функционирование может ознаменовать собой настоящую революцию. Возникает вопрос: почему Российская Федерация стремится вовлечь другие страны в свои космические проекты, вместо того чтобы развивать их самостоятельно?

В Китае считают, что предложение России можно рассматривать как стратегическое решение, позволяющее достичь нескольких целей одновременно. Во-первых, российским космическим проектам требуются значительные финансовые вложения, которые трудно обеспечить в одиночку. Привлечение зарубежных партнеров представляется вполне логичным шагом для решения этой задачи. Во-вторых, активное международное сотрудничество в космосе способно укрепить позиции России на мировой арене, особенно в условиях действующих санкций. С этой точки зрения, инициатива Москвы выглядит весьма дальновидной. Однако ее реализация может столкнуться со значительными трудностями из-за глубинных противоречий между ведущими мировыми державами, пишет АБН24.

