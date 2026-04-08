Одним ударом двух зайцев: Россия неожиданно отреагировала на полет американцев к Луне
США в рамках миссии «Артемида-2» впервые за последние пятьдесят лет запустили пилотируемый космический корабль к Луне. Полет займет около десяти дней, за это время экипаж корабля должен облететь спутник Земли и вернуться обратно. Как отметили китайские журналисты, пока все следили за американской миссией, неожиданные новости начали поступать из России.
«В то время как NASA потратило 20 миллиардов долларов на лунную программу «Артемида», пока китайский аппарат «Тяньвэнь-3» готовился доставить образцы с Марса на Землю, а Индия планировала свою миссию «Чандраян-5» – из России поступили новости, которые застали всех врасплох», – пишут авторы китайского издания Baijiahao.
В статье говорится, что обострение геополитической ситуации в мире привело к усилению соперничества сверхдержав в освоении космоса. Если раньше многие космические инициативы осуществлялись в рамках международного сотрудничества, то теперь страны все чаще реализуют их в одностороннем порядке. На этом фоне сообщения, поступившие из России, вызвали удивление. Появилась информация о возможном приглашении со стороны России Соединенных Штатов, Китая и Индии к совместным исследованиям Луны и Марса.
Экипаж «Артемиды-2» показал первое фото Земли с обратной стороны Луны
Представители медиа КНР выразили удивление, отметив, что никто не ожидал одновременного приглашения от Владимира Путина в адрес Китая, США и Индии. Учитывая приближающееся завершение проекта Международной космической станции и растущее восприятие космоса как новой сферы соперничества великих держав, значимость данного события трудно переоценить, подчеркнули китайские журналисты.
Ранее КНР сообщала о российском прорыве в разработке плазменного двигателя, который, по предварительным данным, способен сократить время полета до Марса всего до одного-двух месяцев. Несмотря на то, что технология, вероятно, еще требует доводки, ее потенциальное функционирование может ознаменовать собой настоящую революцию. Возникает вопрос: почему Российская Федерация стремится вовлечь другие страны в свои космические проекты, вместо того чтобы развивать их самостоятельно?
В Китае считают, что предложение России можно рассматривать как стратегическое решение, позволяющее достичь нескольких целей одновременно. Во-первых, российским космическим проектам требуются значительные финансовые вложения, которые трудно обеспечить в одиночку. Привлечение зарубежных партнеров представляется вполне логичным шагом для решения этой задачи. Во-вторых, активное международное сотрудничество в космосе способно укрепить позиции России на мировой арене, особенно в условиях действующих санкций. С этой точки зрения, инициатива Москвы выглядит весьма дальновидной. Однако ее реализация может столкнуться со значительными трудностями из-за глубинных противоречий между ведущими мировыми державами, пишет АБН24.
Напомним, в США назвали истинную причину новой лунной гонки.