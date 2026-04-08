Apple стала жертвой большого успеха дешевого MacBook Neo

Apple столкнулась с дефицитом чипов для MacBook Neo из-за высокого спроса на ноутбук. При этом производство новых компонентов может обойтись для компании значительно дороже старых. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на журналиста Bloomberg Тима Калпана.

Apple использует в Neo урезанные версии процессора A18 Pro с 5-ядерным GPU. Они появились в результате отбраковки чипов для iPhone 16 Pro. Компания отбирала для смартфона модификации с 6-ядерным GPU, а 5-ядерные позже решила использовать в дешевом ноутбуке, снизив при этом издержки.

По данным Калпана, Apple рассчитывала выпустить около пяти-шести миллионов MacBook Neo на базе A18 Pro, однако продажи оказались настолько высокими, что этих запасов может не хватить до выхода следующей версии с A19 Pro в следующем году. На этом фоне компании, вероятно, придется либо заново заказывать выпуск A18 Pro, либо перераспределять производство чипов для других устройств, что приведет к росту затрат и снижению маржинальности.

Среди возможных сценариев также рассматриваются отказ от базовой версии MacBook Neo за $599 или ускорение релиза модели с A19 Pro, хотя оба варианта считаются для Apple дорогими.

Apple также может сохранить стартовую цену, приняв более низкую прибыль ради привлечения новых пользователей в экосистему.