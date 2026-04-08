Ученый рассказал, что находится на обратной стороне Луны

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры физики космоса Натан Эйсмонт рассказал, почему мы не видим обратную сторону Луны и что там находится. Об этом сообщил Life.ru.

Спутник Земли образовался 4,5 миллиарда лет назад в результате столкновения Земли с большим космическим телом, соразмерным с Марсом. Таким образом, из Земли был вырван значительный фрагмент вещества. Этот обломок вышел на орбиту и со временем сформировался в наш спутник. С тех пор Земля и Луна существуют как единая система.

Из-за действия приливных сил мы не можем с Земли увидеть обратную сторону Луны. Каждый знает о приливах на море, но, если Луна вращается слишком быстро, приливные силы тормозят её вращение. Эйсмонт подчеркнул, что в этом нет ничего уникального — та же закономерность действует и для спутников других планет.

«Сейчас на обратную сторону Луны можно посмотреть с помощью космических аппаратов (наземные телескопы не позволяют). Мы увидим отличия, в том числе гигантские кратеры - следы ударов. Сравнивая обратную сторону и сторону, обращённую к Земле, мы замечаем разительную разницу», - отметил ученый.

Также Эйсмонт считает, что на другой стороне спутника может оказаться вода в тех местах, куда никогда не попадает солнечный свет.

Напомним, ранее экипаж космического корабля Orion миссии Artemis II поделился впечатлениями о первом взгляде на обратную сторону Луны. Астронавт Кристина Кох отметила, что Луна выглядит иначе, особенно ее темные участки, которые обычно не заметны.