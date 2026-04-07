Запущен новый интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину»

Life.ru запускает интерактивный спецпроект «Байконур: взламывая тишину». Его выход приурочен к Неделе космоса — времени, когда внимание миллионов снова приковано к полетам, открытиям и людям, которые делают космос ближе.

Спецпроект снят прямо на космодроме в формате 360 градусов. Зритель сам управляет вниманием: может осмотреть пространство вокруг, приблизить детали, разглядеть лица, увидеть работу инженеров и услышать живой интершум без телевизионной дистанции и закадровой стерильности. Здесь слышно, как скрипит металл, звучат команды служб, гудит техника и нарастает напряжение в последние минуты перед стартом.

В основе проекта — запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а», отправившей новый экипаж к Международной космической станции. На борту — научные приборы, оборудование и программно-аппаратный комплекс с нейросетью. Но этот старт стал особенным еще до отрыва от Земли: корпус ракеты украсили рисунки детей, проходящих лечение от онкологических заболеваний. Их мечты, надежды и личные истории тоже стали частью этого полета.

Проект состоит из шести ключевых точек — от последних приготовлений до момента старта. Это маршрут, который проходит экипаж за несколько часов до выхода в космос, и путь, который зритель может пройти вместе с ним.