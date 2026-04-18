Что лучше для здоровья: быть совой или жаворонком?

Одним людям ничего не стоит проснуться рано утром и сразу чувствовать себя отлично, а другие приходят в себя лишь поздним вечером. Но кем лучше быть с научной точки зрения — совой или жаворонком? Портал popsci.com разобрался в вопросе.

На самом деле, расписание сна человека во многом зависит от возраста и этапа жизни. Например, дети обычно просыпаются пораньше, но потом они становятся подростками — и из жаворонков превращаются в сов. Позже, к среднему возрасту, режим сна стабилизируется, пока не наступит старость. И тогда мы вновь становимся жаворонками, потому что уровни мелатонина в организме понижаются, что приводит к сбою в циркадном ритме.

Хотя исследования показывают, что биологические часы человека значительно сдвигаются в возрасте от 10 до 30 лет, преимущественно на гормональном фоне, естественная потребность человека засыпать и просыпаться в одно и то же время сохраняется. Другими словами, несмотря на биологические изменения на разных этапах жизни, люди по-прежнему остаются либо жаворонками, либо совами.

Хронотип сна каждого человека определяется генами, возрастом, индивидуальными факторами окружающей среды и стилем жизни. К примеру, кто-то, кто постоянно подвержен воздействую утреннего света, обычно просыпается раньше, тогда как просмотр телевизора или залипание в смартфон по ночам могут срезать часы сна. Помимо этого, люди склонны дольше спать осенью и зимой — в эти времена года естественного дневного света меньше.

Жители городов вынуждены мириться с большим объемом искусственного света, способного нарушить естественный циркадный ритм и подавить мелатонин — гормон сна. А вот те, кто живут в более сельской местности, напротив, засыпают раньше. Даже близость к экватору может повлиять на бодрость человека, поскольку круглогодичное солнце помогает проще вставать по утрам.

Что касается генетики, то, по итогам одного исследования, на режим сна человека влияют 351 генетический фактор. Может, в различных паттернах сна есть определенное эволюционное преимущество. Некоторые теории полагают, что различия в хронотипах помогали ранним группам людей: пока одни спали, другие всегда были начеку, охраняя лагерь. Также есть вероятность, что привычки по части сна передаются по наследству.

Часть специалистов и вовсе считает, что разделение на сов и жаворонков слишком узкое, и в реальности спектр хронотипов гораздо шире. Но что все-таки лучше: бодрствовать рано утром или ночью? Научные работы показывают, что у жаворонков обычно более крепкое здоровье, тогда как у сов — лучшая память. Однако те, кто засиживаются по ночам, чаще страдают ожирением, депрессией и даже диабетом.

Врачи и исследователи согласны в одном: важнее всего, чтобы расписание сна каждого индивида совпадало с его естественным, генетическим ритмом. Конечно, на словах наладить режим сна проще, чем на деле, но знать, в какое время суток ваш организм работает на пике возможностей, помогает увеличить продуктивность и избежать проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе.