Экипаж Artemis II готовится к приводнению после исторического полета

К 9 апреля 2026 года (8-й день полета) корабль Orion с четырьмя астронавтами уверенно возвращается к Земле после исторического облета Луны. Первая пилотируемая миссия NASA за пределы низкой околоземной орбиты с 1972 года идет строго по графику.

© NASA

За последние два дня экипаж занимался подготовкой к посадке. 8 апреля астронавты начали упаковывать и надежно закреплять все снаряжение: велотренажер, личные вещи и оборудование, чтобы ничего не летало во время входа в атмосферу на огромной скорости. Командир Рид Уайзман провел финальную тренировку перед приводнением. Вечером того же дня состоялась пресс-конференция из космоса — астронавты ответили на вопросы журналистов и поделились впечатлениями от полета.

Особенно запомнились личные моменты: Уайзман рассказал, как они назвали один из лунных кратеров в честь своей покойной жены Кэрролл. Пилот Виктор Гловер отметил, что самым ярким стал полный солнечный «затмение», которое они наблюдали с обратной стороны Луны. Кристина Кох призналась, что в невесомости Orion кажется довольно просторным, но иногда члены экипажа буквально «сталкиваются» друг с другом в воздухе.

Корабль находится в отличном состоянии, все системы работают штатно. После устранения небольшой проблемы с туалетом в первые дни новых неполадок не возникло. Orion следует по свободной возвратной траектории — гравитация Земли и Луны сама направляет его домой без дополнительных серьезных коррекций.

Когда и где приводнение?

Финал миссии запланирован на 10 апреля 2026 года. Приводнение Orion в Тихом океане у побережья Сан-Диего (Калифорния) ожидается в 03:07 ночи 11 апреля по московскому времени (8:07 p.m. EDT 10 апреля). После приводнения астронавтов встретят вертолеты и корабль ВМС США John P. Murtha, затем их доставят в Хьюстон для медицинского обследования.

За 10 дней полета Artemis II уже установила несколько рекордов: 6 апреля экипаж улетел дальше всех людей в истории (более 406 тысяч км от Земли), впервые в XXI веке люди облетели Луну и своими глазами увидели ее дальнюю сторону. Теперь осталось главное испытание — вход в атмосферу на скорости почти 40 000 км/ч и жесткое приводнение.

NASA ведет прямые трансляции возвращения. Следить за последними часами миссии можно в реальном времени. Artemis II — это важнейшая репетиция перед высадкой людей на Луну в рамках программы Artemis. Экипаж уже доказал: корабль Orion готов к работе в глубоком космосе.