В РАН не увидели оснований заявлять о техническом отставании России в космической сфере

В информационном поле необъективно транслируется роль нашей страны в международных проектах. В частности, советские изобретения продолжают использовать для американских миссий, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Безусловно, нужны [миссии наподобие «Артемиды-2» — прим. ГМ]. И говорить, что они недостижимы, — нет. Всё идет в соответствии с теми программами, которые реалистичны, и с теми возможностями, которые сейчас имеются. Это не означает, что, как иногда любят говорить, здесь отставание, которое навсегда или вообще отставание. Нет, это не так. Эти разрывы во времени, демонстрации очередных достижений, на самом деле, если речь идёт о паре-тройке лет, это не так важно. Потому что это компенсируется результатами в других областях. По этому поводу особо расставиться, на мой взгляд, нет оснований. Часто не совсем в полной мере освещается наша роль в этом деле. Как только мы вспоминаем Марс, сразу там сплошь американцы, да. Но чьи приборы в марсоходах? Наши приборы. Почти на всех аппаратах, на половине уж точно стоят российские приборы. То есть эти приборы были выбраны, потому что они лучшие в то время были. Они и сейчас остаются лучшими. Здесь нужно подходить к этому более объективно, чем иногда допускает масс-медиа».

Ранее экипаж миссии «Артемида-2» побил рекорд «Аполлона-13» по самому дальнему полету человека в космос, преодолев более 400 тыс. км от Земли, сообщает NASA.