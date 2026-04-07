Российским космонавтам предрекли полет на Марс в течение 50 лет
Начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко заявил, что в течение 50 лет российские космонавты отправятся на Марс, и, вероятно, могут долететь до пояса астероидов. Об этом он высказался в эфире ИС «Вести».
По мнению Кононенко, в ближайшие 50 лет космонавты России, скорее всего, будут на Марсе.
Ранее летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров объяснил, какие цели ставят перед собой ведущие космические державы.
По словам эксперта, на Луне собираются строить постоянные базы. Причем это сейчас в планах у NASA.