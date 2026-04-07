Ученый объяснил, почему земляне никогда не увидят обратную сторону Луны

Земляне никогда не увидят обратную сторону Луны из-за действия приливных сил, рассказал Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. По его словам, миллиарды лет назад Луна вращалась быстрее, но приливные силы постепенно тормозили ее вращение, пока оно не сравнялось с орбитальным движением вокруг Земли.

Процесс, пояснил ученый, связан с минимизацией энергии — так работают законы физики. Аналогичная ситуация наблюдается и у спутников других планет: галилеевы спутники Юпитера и оба спутника Марса (Фобос и Деймос) тоже повернуты к своим планетам одной стороной.

Сама Луна образовалась около 4,5 млрд лет назад после столкновения Земли с крупным космическим телом размером с Марс. Вырванный фрагмент вышел на орбиту и со временем сформировал спутник.

Поверхность обратной стороны Луны отличается от видимой — там много гигантских кратеров, следов «тяжелой бомбардировки» астероидами. Увидеть их можно только с помощью космических аппаратов, наземные телескопы не позволяют.

Именно эти кратеры, по словам Эйсмонта, дают надежду на обнаружение воды на Луне. В полярных областях, куда солнечные лучи не попадают, вода могла сохраниться, тогда как на остальной поверхности она испарилась. Сейчас, заключил ученый, этими вопросами активно занимаются исследователи.