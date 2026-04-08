Неизвестные виды акулы и ската обнаружили в Коралловом море

Ученые обнаружили в Коралловом море более 110 неизвестных науке глубоководных существ. Исследования проводились на глубине 2 — 3 тысяч метров на территории Coral Sea Marine Park — морском заповеднике у северо-востока Австралии.

Площадь парка составляет около миллиона квадратных километров. Это в основном неисследованная глубоководная морская среда.

В ходе наблюдений ученые выявили, в частности, новый вид глубоководной кошачьей акулы. Еще одним открытием стал новый вид скатов. Также ученые описали ранее неизвестные виды морских звезд, актиний, губок и крабов.

Исследовательское судно в ходе экспедиции собрало образцы ДНК. Оказалось, что многие из них ранее не подвергались секвенированию. Образцы видов, собранные во время исследований, переданы в коллекции ученых всего мира, в том числе в Австралийскую национальную коллекцию CSIRO, сообщает The Independent.

