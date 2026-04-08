Telegram усложнил отслеживание своего трафика на Android

Разработчики Telegram обновили Android-клиент и исправили баг, из-за которого трафик мессенджера было проще распознавать системам DPI. Новая версия получила номер 12.6.4, сам Telegram подтверждает выход свежего Android-релиза, а сообщество разработчиков связывает обновление с устранением проблемы в ClientHello.

По сути, история такая: в последних обсуждениях вокруг Telegram всё чаще говорили, что часть MTProto-трафика стала заметнее для систем анализа, а значит, и блокировать его оказалось проще.

Теперь, как утверждается, в Android-версии этот баг поправили, из-за чего соединение должно стать менее заметным для DPI, а обходы — проще и стабильнее. В публичном поле это уже подают как важный технический фикс, хотя iOS-версия с аналогичным апдейтом, по имеющейся информации, ещё только ожидается.

Отдельный интерес к обновлению подогревает публикация от сообщества разработчиков: утверждается, что официальная команда Telegram якобы несколько месяцев не закрывала проблему, пока энтузиасты не подготовили готовое решение.

4 апреля Павел Дуров заявил, что Telegram продолжит адаптироваться и будет делать свой трафик более сложным для обнаружения и блокировки, поэтому нынешнее обновление многие воспринимают как практическое продолжение этой линии, а не просто рядовой патч.

Заодно в Telegram появилась и ещё одна заметная новинка: мессенджер начал показывать специальную пометку рядом с аккаунтами, которые используют неофициальные клиенты или сторонние приложения. Смысл предупреждения простой: переписка с таким собеседником потенциально может быть менее защищённой.