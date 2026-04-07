«Антиутопия»: отключат ли Россию от глобального интернета

Полное отключение России от глобальной сети возможно только в случае возникновения масштабной угрозы, заявил «Абзацу» IT-эксперт Павел Мясоедов. По его словам, «единого тумблера» для этого пока не существует, однако механизм такого отключения постепенно создается.

Речь может идти о массированной хакерской атаке с использованием искусственного интеллекта или попытке дискредитировать российские порталы и сайты. При этом специалист подчеркнул, что технически представить угрозы подобного масштаба довольно сложно.

«Создать какие-то диверсии, отправить большое количество вирусов или взломать инфраструктуру в масштабах всей страны — это пока, наверное, антиутопия на уровне каких-нибудь голливудских фильмов», — отметил Мясоедов.

Ранее гендиректор ComNews Group Леонид Коник заявил в беседе с «Ведомостями», что полноценная блокировка Telegram, при которой пользователи полностью лишатся возможности отправлять и получать сообщения, технически осуществима лишь в стране, изолированной от мировой сети.