В Германии обнаружен клад эпохи раннего Средневековья

На берегах узкого морского залива Шлей в северной Германии археологи обнаружили крупный клад серебряных изделий, пролежавший в земле более тысячи лет. О находке сообщает Мedievalists.net со ссылкой на Археологическое ведомство земли Шлезвиг-Гольштейн (Германия), открывает новые подробности о глобальных торговых и культурных связях раннего Средневековья.

Место обнаружения клада неслучайно. Он находился неподалеку от Хедебю (Haithabu) — одного из важнейших торговых городов эпохи викингов. В X веке этот регион служил стратегическим перекрестком между Северным и Балтийским морями, связывая Скандинавию, континентальную Европу и далекий Восток. Найденные артефакты служат наглядным подтверждением того, насколько обширными были эти экономические сети.

Валюта и символы веры

Всего клад насчитывает около 200 предметов, подавляющее большинство которых выполнено из серебра. Состав находки отражает суровую экономику того времени:

«Рубленое серебро» (hacksilver): разрезанные фрагменты украшений и слитков, которые использовались в качестве весовой валюты при расчетах.

Арабские дирхамы: обломки монет, отчеканенных на Ближнем Востоке. Их присутствие на севере Германии — классическое свидетельство трансконтинентального обмена между викингами и Востоком.

Слитки и украшения: массивные заготовки и ювелирные изделия, демонстрирующие мастерство средневековых кузнецов.

Особый интерес исследователей вызвал искусно изготовленный крест-кулон. Его рассматривают как редкий символ ранней христианизации региона. В эпоху доминирования языческих культов подобные предметы указывали на постепенную культурную и религиозную трансформацию северных обществ.

Сотрудничество в действии

Открытие стало результатом сотрудничества между учеными и волонтерами. Первым сокровище заметил сертифицированный кладоискатель Арьен Шписсвинкель, работавший с металлоискателем. Соблюдая закон, он немедленно сообщил о находке властям. Последующие систематические раскопки профессиональных археологов позволили извлечь артефакты без повреждения контекста.

Помимо серебра, были найдены фрагмент керамики и точильный камень. Эти, на первый взгляд, скромные предметы могут иметь даже большую научную ценность, чем само серебро: они указывают на то, что здесь могло располагаться ранее неизвестное поселение. Теперь ученым предстоит выяснить, был ли клад спрятан в спешке в момент опасности.